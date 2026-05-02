قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة جديدة من يورجن كلوب لـ محمد صلاح قبل مغادرة ليفربول؟.. ماذا قال؟
قبل ما تشتري شقة .. اعرف الحقيقة كاملة وتجنب المفاجآت القانونية
القيادة المركزية الأمريكية : غيّرنا مسار 48 سفينة لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية
موعد ومكان جنازة سهير زكي
إحالة تيك توكر شهير إلى الجنايات في سب عمر كمال
عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية
زيلينسكي يلجأ لـ تركيا لإجراء المفاوضات مع روسيا دون مساعدة أمريكا
مخالفات البناء | توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن تقنين الأراضي
جفاف حاد | سبب وفاة سهير زكي أشهر راقصات مصر
دهب وساعات وأشياء ثمينة.. منة فضالي تعلن تعرضها للسرقة من الخادمة
وفاة سهير زكي بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفراخ بكام انهاردة؟ مفاجأة بشأن سعر الدواجن .. وانخفاض في أسعار البيض

هاني حسين

"الفراخ بكام انهاردة؟".. سؤال يردده المواطن المصري بشكل يومي نظرا لأهمية الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين، ويتابع المواطن أسعار الدواجن يوميا خاصة بعد موجة من الارتفاعات في الأسعار .

تباين في الأسعار 

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم السبت 2 مايو 2026، حالة من التباين بين الاستقرار الطفيف في بعض الأصناف والانخفاض المحدود في أخرى، مع استمرار ارتفاع أسعار بعض القطع مثل البانيه، وسط متابعة يومية من المواطنين لحركة السوق.


ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع اختلاف الأسعار حسب النوع والمنطقة وجودة المنتج، ما ينعكس على تنوع شرائح الأسعار داخل الأسواق المحلية.
 

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء: 105 جنيهات للكيلو
الفراخ البلدي الشمورت: 138 جنيهًا للكيلو
الساسو: 130 جنيهًا للكيلو
الفيومي: 140 جنيهًا للكيلو
البرابر الفلاحي: 140 جنيهًا للكيلو
أسعار أجزاء الدواجن
الوراك الفريش: 115 جنيهًا
الورك: 105 جنيهات
الصدور بالعظم: 195 جنيهًا
الأجنحة: 70 جنيهًا
الدبابيس الكنتاكي: 138 جنيهًا
 


أسعار البانيه ومنتجاته

البانيه: 255 جنيهًا للكيلو
كسر البانيه: 70 جنيهًا
الكبدة الصافي: 130 جنيهًا
القوانص: 98 جنيهًا
الهياكل: 25 جنيهًا
الرجول: 12 جنيهًا


وشهدت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا ، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة وفرة الإنتاج وزيادته بنسبة أكثر من 25%  ، وقد سجلت سعر الكرتونة بالأسواق اليوم السبت 110 و 120 جنيها بعدما كانت تباع بـ140 و 150 جنيها لتنخفض حوالى 25 جنيها.

أسعار البيض اليوم

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 95 جملة لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.


وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة لتصل سعر الكرتونة لـ 105 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .

قرار تصدير الدواجن 

ومن جانبه أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن التصدير لن يسبب أي ارتفاع في أسعار البيض أو الدواجن داخل السوق المحلي، موضحًا أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا يصل إلى نحو 25% من الإنتاج، وهو ما يسمح بتوجيه جزء منه للخارج دون التأثير على المعروض المحلي.

وأضاف “السيد” خلال تصريحات تليفزيونية،  أن تصدير الفائض لن يؤثر سلبًا على السوق، بل سيعزز حركة الاستثمار داخل القطاع، لأن المنتج الذي يطمئن إلى وجود سوقين لتصريف بضاعته، محلي وخارجي، سيُقدم على التوسع وزيادة إنتاجه، وهو ما يدعم استقرار الصناعة على المدى الطويل.

تصدير البيض

ووافقت وزارة الزراعة على استئناف تصدير بيض التفريخ وبيض المائدة وكتاكيت الأمهات إلى الأسواق الخارجية بعد توقف دام لسنوات، وقد بدأ تفعيل التصدير فعليًا خلال الربع الرابع من العام الحالي بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي.

الدواجن البيض الفراخ أسعار الفراخ اخبار التوك شو

