الفراخ بكام انهاردة؟ مفاجأة بشأن سعر الدواجن .. وانخفاض في أسعار البيض

"الفراخ بكام انهاردة؟".. سؤال يردده المواطن المصري بشكل يومي نظرا لأهمية الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين، ويتابع المواطن أسعار الدواجن يوميا خاصة بعد موجة من الارتفاعات في الأسعار .

تباين في الأسعار

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم السبت 2 مايو 2026، حالة من التباين بين الاستقرار الطفيف في بعض الأصناف والانخفاض المحدود في أخرى، مع استمرار ارتفاع أسعار بعض القطع مثل البانيه، وسط متابعة يومية من المواطنين لحركة السوق.



ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع اختلاف الأسعار حسب النوع والمنطقة وجودة المنتج، ما ينعكس على تنوع شرائح الأسعار داخل الأسواق المحلية.



أسعار الفراخ اليوم



الفراخ البيضاء: 105 جنيهات للكيلو

الفراخ البلدي الشمورت: 138 جنيهًا للكيلو

الساسو: 130 جنيهًا للكيلو

الفيومي: 140 جنيهًا للكيلو

البرابر الفلاحي: 140 جنيهًا للكيلو

أسعار أجزاء الدواجن

الوراك الفريش: 115 جنيهًا

الورك: 105 جنيهات

الصدور بالعظم: 195 جنيهًا

الأجنحة: 70 جنيهًا

الدبابيس الكنتاكي: 138 جنيهًا





أسعار البانيه ومنتجاته



البانيه: 255 جنيهًا للكيلو

كسر البانيه: 70 جنيهًا

الكبدة الصافي: 130 جنيهًا

القوانص: 98 جنيهًا

الهياكل: 25 جنيهًا

الرجول: 12 جنيهًا



وشهدت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا ، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة وفرة الإنتاج وزيادته بنسبة أكثر من 25% ، وقد سجلت سعر الكرتونة بالأسواق اليوم السبت 110 و 120 جنيها بعدما كانت تباع بـ140 و 150 جنيها لتنخفض حوالى 25 جنيها.

أسعار البيض اليوم

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 95 جملة لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.



وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة لتصل سعر الكرتونة لـ 105 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .

قرار تصدير الدواجن

ومن جانبه أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن التصدير لن يسبب أي ارتفاع في أسعار البيض أو الدواجن داخل السوق المحلي، موضحًا أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا يصل إلى نحو 25% من الإنتاج، وهو ما يسمح بتوجيه جزء منه للخارج دون التأثير على المعروض المحلي.

وأضاف “السيد” خلال تصريحات تليفزيونية، أن تصدير الفائض لن يؤثر سلبًا على السوق، بل سيعزز حركة الاستثمار داخل القطاع، لأن المنتج الذي يطمئن إلى وجود سوقين لتصريف بضاعته، محلي وخارجي، سيُقدم على التوسع وزيادة إنتاجه، وهو ما يدعم استقرار الصناعة على المدى الطويل.

تصدير البيض

ووافقت وزارة الزراعة على استئناف تصدير بيض التفريخ وبيض المائدة وكتاكيت الأمهات إلى الأسواق الخارجية بعد توقف دام لسنوات، وقد بدأ تفعيل التصدير فعليًا خلال الربع الرابع من العام الحالي بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي.