محافظ أسوان يصدر قرارات مهمة لتطوير العمل التنفيذي بالمحافظة

أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان عن حزمة من القرارات والتوجهات لتطوير العمل التنفيذي بالمحافظة .

نظام جديد لإدارة الجلسات حيث كشف المحافظ عن أسلوب عمل يهدف لتعزيز المتابعة والمحاسبة، ومن أبرز ملامحه:

تخصيص الجزء الأول من كل جلسة لمراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة، وإلزام المديرين التنفيذيين بتقديم عرض تفصيلي لنسب الإنجاز والمعوقات التي واجهتهم .

وثورة في سرعة الإستجابة (قاعدة الـ 72 ساعة ) حيث أصدر المحافظ تعليمات مشددة لجميع المسئولين بضرورة الرد على المكاتبات والمخاطبات الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة .

تطوير العمل التنفيذي

التعاون السياسي والشبابي من خلال التكامل مع البرلمان: أشاد بدور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كشركاء في نقل احتياجات الشارع الأسواني وحل مشكلاته.

تمكين المستقبل

وجه بدعم مشاركة أعضاء "برلمان الطفل" في الجلسات التنفيذية؛ لتدريبهم على فنون الحوار والمتابعة وإعدادهم كقيادات مستقبلية .

الأهداف الإستراتيجية من خلال رفع كفاءة الجهاز الإداري وفرض الإنضباط ، وتحويل التميز في الأداء إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن ، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية من خلال سرعة الإنجاز .

ويسعى المحافظ من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء عصر "القرارات الورقية" والتحول إلى مرحلة المتابعة الميدانية والزمنية الدقيقة لضمان رضا المواطن الأسواني .