في يوم من الأيام هتدفني هنا.. وصية إبراهيم سعيد لابنه: شيل الصحفيين فوق دماغك

حرص إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على توجيه رسالة مؤثرة للمصورين والصحفيين، خلال مشاركتهم في تغطية جنازة والدته، التي أُقيمت وسط حالة من الحزن الشديد.

وقال إبراهيم سعيد للمصورين: “صوروا وملكوش دعوة بحد.. وربنا يجعلكم سبب إن الناس تدعي لأمي وأختي وأبويا”، في لفتة إنسانية تعكس تقديره لدور الإعلام في نقل الحدث ومشاركة لحظات الحزن مع الجمهور.

وأضاف فى كلمات مؤثرة “أنا النهاردة جبت أمي هنا في التُرب، وابني أهو بكرة هيجبني هنا”، موجّهًا وصية لابنه قائلًا: “أي حد ييجي جنازة أبوك أو يزورني تشيله فوق دماغك، من الصحفيين وأي حد، وذلك في وصية تحمل معاني الاحترام والتقدير للناس، وتعكس جانبًا إنسانيًا مؤثرًا في تلك اللحظات الصعبة.

وشُيعت جنازة والدة نجم منتخب مصر والأهلي السابق إبراهيم سعيد، اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وظهر إبراهيم سعيد خلال مراسم التشييع في حالة من الحزن الشديد، حيث شارك في حمل النعش بنفسه تعبيرًا عن تأثره بوفاة والدته، بدت عليه علامات الانكسار والحزن خلال لحظات الوداع الأخيرة.

وشهدت الجنازة تواجد عدد من الاهل والاصدقاء، في أجواء خيمت عليها مشاعر الحزن والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وسط تعاطف كبير من الحاضرين مع نجم الكرة السابق في هذا الموقف الإنساني الصعب.

وكان إبراهيم سعيد قد أعلن وفاة والدته أمس الجمعة، عقب صراع طويل مع المرض، وذلك بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقته.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك: أمي ماتت ادعولها.. الله يرحمك يا أمي، ويغفر ليكي ويدخلك جناته.