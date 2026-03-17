مش من حقه.. المادة 53 تصدم الأهلي قبل إياب الترجي

صدمت لوائح قانون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ الكاف ” النادي الأهلي بشأن الاستئناف علي عقوبة الكاف للأهلي بحرمان الجماهير من حضور مواجهة الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنص المادة 53 من قانون الكاف التأديبي انه يجوز تقديم استئناف إلى مجلس الاستئناف ضد أي قرار صادر عن مجلس التأديب أو لجنة دائمة، والذي لا تعتبره اللوائح نهائيًا، ما لم تكن العقوبة الصادرة هي:

أ) إنذار

ب) توبيخ

ج) إيقاف لمدة تقل عن ثلاث (3) مباريات أو لمدة تصل إلى شهرين (2) خلال موسم معين

د) غرامة تقل عن 5000 دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد اصبح من ليس من حق الأهلي تقديم استئناف علي إيقاف الجماهير مباراتين.