إنــبي يكرم وزير الشباب ورئيس رابطة الأندية

حرص مجلس إدارة نادي إنــبي برئاسة أيمن الشريعي على تكريم وزير الشباب والرياضة الكابتن نبيل جوهر، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنبي والعضو المنتدب، حيث قام بمنحهم دروع نادي إنــبي، وذلك على هامش حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه النادي.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لدورهم الكبير في دعم وتطوير المنظومة الرياضية، ومساندتهم المستمرة للأندية والرياضة المصرية.

ويؤكد نادي إنبي اعتزازه بهذا الدعم، الذي يعكس حرصًا مشتركًا على النهوض بالرياضة وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.