شراكة بين فيفا ويوتيوب لبث مباريات كأس العالم مجانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن اتفاق جديد بخصوص تغطية النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وكتب الناقد الرياضي محمد الجزار عبر حسابه على فيسبوك "عاجل.. اتفاق رسمي بين الفيفا ويوتيوب بشأن كأس العالم 2026، يمكن الآن عرض أول 10 دقائق من كل مباراة، بالإضافة إلى بث بعض المباريات كاملة على يوتيوب، مع مزايا إضافية سيتم الكشف عنها لاحقًا"

وبموجب هذا الاتفاق، سيحصل شركاء البث الإعلامي للبطولة على فرص أكبر لنشر محتوى البطولة عبر قنواتهم الرسمية على يوتيوب، بما يشمل ملخصات موسعة للمباريات، ومقاطع من كواليس البطولة، ومقاطع قصيرة، بالإضافة إلى محتوى فيديو عند الطلب، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الجماهير وزيادة التفاعل مع الحدث العالمي.