مجموعة مصر.. إيران تتفاوض مع فيفا لنقل مبارياتها في المونديال من أمريكا

أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن بلاده تجري مشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين.

وأوضح تاج أن هذه الخطوة جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى صعوبة ضمان أمن المنتخب الإيراني داخل الولايات المتحدة، رغم الترحيب بمشاركته في البطولة.

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث كان من المفترض أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في مدينتي لوس أنجلوس وسياتل.

في السياق ذاته، أكد أحمد دونيامالي أن المقترح سيتم طرحه رسميًا للنقاش مع فيفا، بهدف إيجاد حل يضمن سلامة اللاعبين واستمرار مشاركة المنتخب في البطولة.

يأتي هذا التحرك في ظل التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة في المنطقة، ما دفع الاتحاد الإيراني للبحث عن بدائل مناسبة تضمن خوض مبارياته في أجواء آمنة.

يشار إلى ان القرعة أوقعت منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا وتحدد إقامة مبارياتها بمدينتي لوس أنجلوس وسياتل.