صراع الشرق الأوسط يصل مونديال 2026.. إيران تتفاوض مع الـ فيفا خوفا على اللاعبين

قال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إنّ الاتحاد يجري محادثات مع الاتحاد الدولي(فيفا)، بشأن نقل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة لاعبيه.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل ضمن دور المجموعات، إلا أن هذا الأمر قد يتغير في حال التوصل إلى اتفاق مع الفيفا بشأن تعديل أماكن المباريات.

ويأتي هذا التحرك في ظل التوترات التي طرأت على الساحة مؤخراً، حيث يسعى الاتحاد الإيراني لضمان بيئة آمنة لبعثته المشاركة في البطولة، وسط ترقب لقرار الاتحاد الدولي للعبة.