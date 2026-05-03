محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع عدم استقرار الأحوال الجوية

وجّهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الجاهزية والاستعداد بجميع الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية بالمحافظة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق، مع احتمالية تأثر بعض الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.

وأكدت المحافظ تفعيل غرف العمليات والأزمات على مدار الساعة؛ لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع رفع درجة الاستعداد بمعدات التدخل السريع والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انتظام الحركة وسلامة المواطنين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر للأتربة، والالتزام بالقيادة الهادئة على الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية حفاظًا على السلامة العامة.

كما نوهت لأرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال وجود أي بلاغات، وبيانها كالتالي :

◾خط أرضي ٠٩٢٢٩٢٥٤٤٦

◾واتساب ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧