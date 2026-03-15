أيمن يونس يوجّه رسالة لجماهير الزمالك: ساندوا بيزيرا وأشعروه أنه في بلده

وجّه ايمن يونس نجم الزمالك السابق رسالة إلى جماهير الزمالك بشأن اللاعب بيزيرا نجم الفريق.

وكتب يونس من خلال حسابها الشخصي إكس: "جماهير الزمالك مش في الملعب بس بنحتاج مساندتهم..لا كمان جماهير الزمالك علي السوشيال ميديا بنحتاج مساندتهم.. وأنا دلوقتي بتكلم على بيزيرا البرازيلي.. عايزين دعم ومساندة قوية مؤثرة له.. أهم محترف دخل نادينا آخر 10سنين.. اشعروه انه في بلده..مزيد من الحب والدعم والمساندة للموهوب بيزيرا.



وتعادل فريق الزمالك مع مضيفه أوتوهو دوبو الكونغولي برازافيل 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليوقف سلسلة انتصارات الفريق الكونغولي التي استمرت طوال الموسم على أرضه.