اليوم.. الأهلى أمام الزمالك في نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلى نظيره الزمالك في العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد في إطار نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات للموسم المحلى 2025- 2026 على صالة الاتحاد السكندرى بالإسكندرية .



وتأهل فريق الأهلي بالفوز علي المقاولون العرب بنتيجة 3-0 ، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي دلفي بنتيجة 3-1 .

بينما يتنافس دلفى و المقاولون على المركز الثالث في الثامنة و النصف مساءا .

من ناحية أخرى، تشهد المرحلة النهائية بدورى السوبر مشاركة ستة فرق نجحت في بلوغ هذا الدور، وهي: الأهلي، الزمالك، سبورتنج، دلفي، وادي دجلة، والمقاولون العرب، حيث تُقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد على مدار خمس جولات، على أن يُتوج باللقب الفريق صاحب المركز الأول في ختام المسابقة، حيث تستعد الفريق لخوض الجولة الثالثة.

الجولة الثالثة – الأربعاء 17 مارس

الزمالك × دلفي

صالة نادي الزمالك – 8:30 مساءً

الأهلي × المقاولون العرب

صالة النادي الأهلي – 8:30 مساءً

سبورتنج × وادي دجلة

صالة نادي سبورتنج – 8:30 مساء