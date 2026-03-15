الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل القمة الأفريقية .. تعرّف على تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

الاهلي والترجي
الاهلي والترجي
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفريقية والعربية إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في واحدة من أقوى وأشهر مواجهات القارة السمراء، والتي توصف دائماً بـ”كلاسيكو أفريقيا”. وتحمل هذه المباراة تاريخًا طويلًا من الصراع الكروي بين الفريقين في مختلف البطولات القارية.

تفوق تاريخي واضح للأهلي

تشير الإحصائيات التاريخية إلى تفوق واضح لصالح الأهلي في مواجهاته المباشرة أمام الترجي. فقد نجح الفريق المصري في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة من إجمالي المواجهات السابقة بين الفريقين، بينما تمكن الترجي من تحقيق انتصار واحد فقط، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.

هذا التفوق يمنح الأهلي أفضلية معنوية كبيرة قبل المواجهة المقبلة، خاصة أن الفريق اعتاد الظهور بشكل قوي في المباريات الحاسمة أمام الفريق التونسي، خصوصًا في الأدوار الإقصائية من البطولات القارية.

استقرار فني ومعنويات مرتفعة للأهلي

يدخل الأهلي اللقاء وهو يعيش فترة جيدة على المستوى الفني والنتائج. فقد نجح الفريق في تحقيق 4 انتصارات في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، وهو ما يعكس حالة الاستقرار داخل الفريق.

كما تشير الإحصائيات الفنية إلى أن الأهلي يسجل معدل أهداف متوقعة (xG) يصل إلى 1.4 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم يعكس القدرة الهجومية للفريق وفاعليته أمام المرمى.

قوة الترجي على ملعب رادس

في المقابل، يعول الترجي كثيرًا على عاملي الأرض والجمهور في ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، والذي يعد من أصعب الملاعب في القارة الأفريقية.

وتوضح الأرقام أن الترجي لم يتعرض لأي خسارة في آخر خمس مباريات خاضها على ملعبه، كما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع تلك المباريات، وهو ما يمنحه ثقة كبيرة قبل مواجهة العملاق المصري.

رغبة تونسية في كسر العقدة

يدرك لاعبو الترجي، وعلى رأسهم النجم كوسيلة بوعليا، أن تسجيل هدف مبكر في شباك الحارس مصطفى شوبير قد يكون مفتاح المباراة، خاصة في ظل صعوبة اختراق دفاع الأهلي في المواجهات الكبيرة.

كما تحمل المباراة طابعًا ثأريًا للفريق التونسي، خصوصًا بعد التفوق المتكرر للأهلي في السنوات الأخيرة، وكان أبرزها فوز النادي المصري بلقب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 على حساب الترجي.

قمة أفريقية بطابع تاريخي

بناءً على التاريخ الطويل بين الفريقين، من المنتظر أن تكون المواجهة القادمة قوية ومثيرة، حيث يسعى الأهلي لمواصلة تفوقه التاريخي، بينما يأمل الترجي في قلب المعادلة واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن أمام منافسه التقليدي

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

مفاجاة.. كواليس جديدة لجريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

الغندور

رسالة قوية من خالد الغندور بعد واقعة أحمد فتوح في الكونفدرالية الأفريقية

ام كلثوم

تعليق قوي من سميرة عبدالعزيز على أزمة مسلسل أم كلثوم

الفنان محمود عزب

محمود عزب : سمعنا إن محمد رمضان خد قلم ذهب بـ2 مليار دولار في يمامة بيضا

الفنان محمود عزب

محمود عزب : دوري في «الست موناليزا» كان الأصعب.. جسدت رجلًا مشلولًا بلا حوار

بالصور

لوك كاجوال.. مي حلمي تبهر متابعيها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

"بوجاتي" تُعيد إحياء نموذج نادر من فيرون ساهم في تحقيق رقم السرعة التاريخي |صور

بوجاتي فيرون
بوجاتي فيرون
بوجاتي فيرون

فستان أنيق.. ميرهان حسين تستعرض جمالها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

سعر سيتروين سي اليزيه 2021 المستعملة

سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد