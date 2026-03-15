قبل القمة الأفريقية .. تعرّف على تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفريقية والعربية إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في واحدة من أقوى وأشهر مواجهات القارة السمراء، والتي توصف دائماً بـ”كلاسيكو أفريقيا”. وتحمل هذه المباراة تاريخًا طويلًا من الصراع الكروي بين الفريقين في مختلف البطولات القارية.

تفوق تاريخي واضح للأهلي

تشير الإحصائيات التاريخية إلى تفوق واضح لصالح الأهلي في مواجهاته المباشرة أمام الترجي. فقد نجح الفريق المصري في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة من إجمالي المواجهات السابقة بين الفريقين، بينما تمكن الترجي من تحقيق انتصار واحد فقط، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.

هذا التفوق يمنح الأهلي أفضلية معنوية كبيرة قبل المواجهة المقبلة، خاصة أن الفريق اعتاد الظهور بشكل قوي في المباريات الحاسمة أمام الفريق التونسي، خصوصًا في الأدوار الإقصائية من البطولات القارية.

استقرار فني ومعنويات مرتفعة للأهلي

يدخل الأهلي اللقاء وهو يعيش فترة جيدة على المستوى الفني والنتائج. فقد نجح الفريق في تحقيق 4 انتصارات في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، وهو ما يعكس حالة الاستقرار داخل الفريق.

كما تشير الإحصائيات الفنية إلى أن الأهلي يسجل معدل أهداف متوقعة (xG) يصل إلى 1.4 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم يعكس القدرة الهجومية للفريق وفاعليته أمام المرمى.

قوة الترجي على ملعب رادس

في المقابل، يعول الترجي كثيرًا على عاملي الأرض والجمهور في ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، والذي يعد من أصعب الملاعب في القارة الأفريقية.

وتوضح الأرقام أن الترجي لم يتعرض لأي خسارة في آخر خمس مباريات خاضها على ملعبه، كما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع تلك المباريات، وهو ما يمنحه ثقة كبيرة قبل مواجهة العملاق المصري.

رغبة تونسية في كسر العقدة

يدرك لاعبو الترجي، وعلى رأسهم النجم كوسيلة بوعليا، أن تسجيل هدف مبكر في شباك الحارس مصطفى شوبير قد يكون مفتاح المباراة، خاصة في ظل صعوبة اختراق دفاع الأهلي في المواجهات الكبيرة.

كما تحمل المباراة طابعًا ثأريًا للفريق التونسي، خصوصًا بعد التفوق المتكرر للأهلي في السنوات الأخيرة، وكان أبرزها فوز النادي المصري بلقب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 على حساب الترجي.

قمة أفريقية بطابع تاريخي

بناءً على التاريخ الطويل بين الفريقين، من المنتظر أن تكون المواجهة القادمة قوية ومثيرة، حيث يسعى الأهلي لمواصلة تفوقه التاريخي، بينما يأمل الترجي في قلب المعادلة واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن أمام منافسه التقليدي