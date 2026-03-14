مفاجأة.. مركز جديد لـ أشرف بن شرقي مع الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

يدرس الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لنادي الأهلي، الاستعانة بأشرف بن شرقي للمشاركة في الهجوم خلال مباراة الترجي، المقرر لها غدا الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك" توروب يدرس اشراك بن شرقي كمهاجم"

ويعاني الأهلي هجوميا بعد رحيل وسام أبوعلي، ولم تنجح العناصر الحالية في الهجوم الأحمر في صنع الفارق.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي في تمام الحادية عشر مساء، غد الأحد، على ملعب رادس، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.