تشكيل المصري لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية الأفريقية

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي المصري تحت قيادة نبيل الكوكي المدير الفني عن التشكيل الرسمي لخوض المواجهة أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف المصري البورسعيدي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة العاشرة مساءً ، على أرضية استاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصري كالتالي :



حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- مصطفى العش- محمد هاشم- عمرو سعداوي- كريم العراقي.

خط الوسط: محمد مخلوف- محمود حمادة- عبد الرحيم دغموم- منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد شحاتة- محمد الشامي- كريم بامبو- موجيشا- ميدو جابر- عميد صوافطة- مصطفى زيدان- عمر الساعي- عبد الوهاب نادر.