رسالة قوية من خالد الغندور بعد واقعة أحمد فتوح في الكونفدرالية الأفريقية

علق الإعلامي خالد الغندور علي واقعة أحمد فتوح نجم نادي الزمالك بالمضمضة بالماء خلال مباراة الفريق أمام أوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، جاء تصرف فتوح بسبب شدة الحرارة أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

فطار اللاعبين

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك:"مساء الخير.. من حق لاعبي الزمالك تطبيق شرع الله والإفطار في وقت السفر والتعويض في يوم آخر، فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر.. يريد الله بكم اليسر".

وأضاف:"ده كلام ربنا، ولا فيه اعتراض على كلام ربنا كمان؟ وده اختيار الشخص اللي عايز يصوم هو حر، واللي عايز يفطر ويعوض في يوم تاني ربنا سمح له.. وصلت كده ولا لسه؟".

وتعادل فريق الزمالك مع مضيفه أوتوهو دوبو الكونغولي برازافيل 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليوقف سلسلة انتصارات الفريق الكونغولي التي استمرت طوال الموسم على أرضه.