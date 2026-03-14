رحلة نبيل الكوكي مع المصري قبل مواجهة ربع نهائي الكونفدرالية

يقود المدير الفني التونسي نبيل الكوكي فريق الكرة الأول بالنادي المصري في مواجهة قوية أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري في العاشرة مساء اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام على استاد السويس الجديد.

أرقام نبيل الكوكي مع المصري

تولى نبيل الكوكي القيادة الفنية للنادي المصري مع بداية الموسم الجاري، حيث قاد الفريق في 35 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها 16 فوزًا، وتعادل في 12 مواجهة، بينما تلقى 7 هزائم.

وأنهى المصري الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، كما ودع بطولة كأس مصر من دور الـ16، بينما نجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المصري يتأهل لربع النهائي

وكان المصري قد حجز مقعده في الدور ربع النهائي للبطولة عقب الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ليحتل الفريق البورسعيدي وصافة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

شباب بلوزداد متصدر المجموعة الثالثة

في المقابل، تأهل فريق شباب بلوزداد الجزائري إلى الدور ذاته بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في خمس مباريات وتلقى خسارة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدفًا واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

حكم مباراة المصري وشباب بلوزداد

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية بقيادة الحكم جان جاك ندالا حكما للساحة ويعاونه مواطنه جوليان بونجيلي نجيلا مساعدا أول ومواينيا جرادل مبليزي مساعدا ثانيا بينما يتولى التشادي الحاجي أليو محمد مهمة الحكم الرابع فيما يتولى الموريتاني دحان بيده مسؤولية حكم تقنية الفيديو بمعاونة الكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو.