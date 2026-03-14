أجواء مشتعلة قبل لقاء الإياب.. 3 سيناريوهات تحسم تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حاسمة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع مضيفه أوتوهو الكونغولي في مباراة ذهاب ربع النهائي، والتي أقيمت على ملعب الفريق الكونغولي.

وأشعل هذا التعادل منافسة الإياب المرتقبة، حيث يسعى الزمالك لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي والوصول خطوة جديدة نحو النجمة الثالثة في البطولة بعد الفوز بلقبي 2019 و2024.

مباراة الذهاب وأهميتها

شهد لقاء الذهاب أداءا متكافئا بين الفريقين مع تبادل للهجمات والفرص وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 ما يمنح الزمالك أفضلية نسبية بفضل الهدف خارج الأرض لكنه لا يزال مطالبا بالتركيز التام في مباراة الإياب لتفادي أي مفاجآت من الفريق الكونغولي.

وأكد الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب على أهمية استغلال جميع نقاط القوة في الزمالك خلال اللقاء القادم مع التركيز على ضبط التوازن بين الدفاع والهجوم.

السيناريوهات الثلاثة لتأهل الزمالك

ويملك الزمالك ثلاثة سيناريوهات واضحة لحسم التأهل بعد نتيجة التعادل في الذهاب:

الفوز بأي نتيجة: يعد الفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة هو السيناريو الأبسط والأكثر أمانًا للزمالك، حيث يؤهله مباشرة إلى الدور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. هذه النتيجة تمنح الفريق الأبيض سيطرة كاملة وراحة نفسية قبل الدخول في المنافسات المقبلة، وتؤكد تفوقه على الفريق الكونغولي بعد مباراة الذهاب الصعبة.

التعادل السلبي: إذا انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي يتأهل الزمالك بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، والتي تمنحه الأفضلية بعد هدفه في ملعب أوتوهو هذا السيناريو يتطلب حذرًا شديدًا في الدفاع ومنع أي أهداف للفريق الكونغولي، مع استغلال الهجمات المرتدة بشكل فعال لاستغلال فرص التسجيل.

التعادل 1-1 والفوز بركلات الترجيح:

في حالة تكرار التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب، سيخوض الفريقان ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل. ويعد هذا السيناريو الأصعب على الجهاز الفني واللاعبين، حيث يعتمد على التركيز النفسي والدقة في تنفيذ ضربات الجزاء، مع ضمان استقرار الأعصاب أمام ضغط الجماهير والمنافسة الشديدة.

التحضيرات لمواجهة الإياب

يواصل الجهاز الفني للزمالك استعداداته المكثفة لمباراة الإياب مع التركيز على الجانب البدني والفني للاعبين، وتحليل نقاط القوة والضعف للفريق الكونغولي، لضمان السيطرة على مجريات المباراة وتحقيق نتيجة التأهل.

وأكد المدرب أن الفريق الأبيض سيدخل المباراة بروح عالية وتركيز كامل، مستفيدًا من خبرات اللاعبين في البطولات الإفريقية السابقة، مع الحرص على تقديم أداء هجومي قوي دون التفريط في الانضباط الدفاعي.

موعد اللقاء

من المقرر أن يستضيف الزمالك يوم ت الجمعة المقبلة نظيره أوتوهو الكونغولي على استاد القاهرة الدولي ويطمح الزمالك لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي لتعزيز فرصه في الفوز بالنجمة الثالثة في البطولة، وتأكيد حضوره القوي على الساحة الإفريقية بعد النجاحات السابقة في 2019 و2024.