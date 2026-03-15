خالد الغندور يُثير الجدل بتوقعاته لمواجهة الأهلي والترجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالًا لجماهير النادي الأهلي بشأن لقاء الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Facebook:

"توقعاتكم.. هل الأهلي قادر على العودة بنتيجة إيجابية من تونس أمام الترجي وجمهوره؟"

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته مساء أمس بإجراء المران الرئيسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة المرتقبة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت تونس، الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة قوية بين اثنين من أبرز أندية القارة الإفريقية.