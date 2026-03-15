قمة عربية مُرتقبة في رادس بين الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.



وتحمل هذه المباراة طابعًا خاصًا لدى جماهير الكرة العربية والإفريقية، حيث اعتادت مواجهات الفريقين على الإثارة والندية، ما جعلها تُلقب بـ“كلاسيكو العرب” نظرًا لقيمتها التاريخية الكبيرة بين عملاقين من أكبر أندية القارة السمراء.

الأهلي يبحث عن تأكيد الهيمنة القارية

يدخل الأهلي اللقاء بطموحات كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسهل مهمته قبل مباراة الإياب في القاهرة. ويأمل الفريق المصري في مواصلة نتائجه القوية في البطولة وتعزيز مكانته كأحد أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري.

ويعتمد الأهلي على خبرات لاعبيه في مثل هذه المواجهات الكبرى، إضافة إلى الشخصية القوية التي يظهر بها الفريق في الأدوار الإقصائية من البطولة. ويسعى “المارد الأحمر” إلى فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى للخروج بنتيجة تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة.

الترجي يعول على الأرض والجماهير

على الجانب الآخر، يدخل الترجي التونسي المواجهة بدوافع قوية، حيث يطمح لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره من أجل وضع قدم في الدور نصف النهائي.

ويأمل الفريق التونسي في استغلال الأجواء الحماسية داخل ملعب رادس، المعروف بصعوبته على الفرق الضيفة، من أجل كسر التفوق الأهلاوي في المواجهات الأخيرة بين الفريقين.

كما يعول الترجي على خبرة لاعبيه في البطولات القارية، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير المتوقع في هذه القمة الإفريقية المرتقبة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة