«سيدات يد الأهلي» يفوز على الزمالك في الدوري

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 36-32، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.



‏وشهدت المباراة أداءً قويًّا منذ البداية من سيدات اليد، ليحقق الفريق فوزًا مستحقًّا، رغم غياب أكثر من لاعبة بسبب الإصابات والإجهاد.



ونجح فريق سيدات يد الأهلي في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-12، وواصل الفريق سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم السريع ليفوز بنتيجة 36-32.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد تأهل مؤخرًا إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق المعادي بنتيجة 39-22.