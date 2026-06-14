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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: 71 مليونًا و875 ألف فحص للطلاب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الأنيميا والسمنة
الأنيميا والسمنة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في عام 2019 وحتى نهاية العام الدراسي 2025-2026.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمرحلة الابتدائية عبر 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك طوال العام الدراسي. وتشمل الخدمات إجراء المسح الطبي الشامل وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية.

 تحويل الحالات المكتشف إصابتها 

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم تحويل الحالات المكتشف إصابتها إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، مع تسليم كل طالب «كارت متابعة» يحتوي على بياناته الشخصية لضمان المتابعة الدورية.

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر  سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى مشاركة 2000 فريق طبي مدرب على أعلى مستوى، مع الالتزام الكامل ببروتوكولات مكافحة العدوى والتدابير الوقائية، وتنفيذ الفحوصات على مدار العام لتجنب التكدس. كما تقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية، فيما يمكن للمواطنين الاستفسار عبر الخطين الساخنين 105 و106.

وزارة الصحة والسكان المرحلة الابتدائية السمنة التقزم 2025 2026

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