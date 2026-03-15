يعود فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك إلى منافسات الدوري الإسباني، مساء الأحد، عندما يلتقي مع خصمه إشبيلية في الجولة الثامنة والعشرين من الموسم الجاري 2025-2026.





مواجهة مرتقبة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”

تستضيف قاعة ملعب سبوتيفاي كامب نو المباراة التي يسعى فيها برشلونة لتحقيق فوز جديد لتعزيز صدارته للترتيب. ويطمح الفريق الكتالوني لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه ريال مدريد، الذي سبق وأن حقق فوزًا مثيرًا برباعية مقابل هدف أمام إلتشي مساء السبت.



برشلونة يتصدر الدوري الإسباني

يتربع برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام ريال مدريد الوصيف، مما يجعل كل مباراة مهمة للغاية في سباق الظفر باللقب. ويعمل المدرب هانز فليك على تحفيز لاعبيه للحفاظ على زخم الانتصارات وتعزيز السيطرة على الصدارة قبل المراحل الحاسمة من البطولة.

إشبيلية يسعى لتجاوز الأزمة



من جانبه، يحتل فريق إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، ويواجه تحديًا صعبًا أمام البارسا. الفريق الأندلسي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لكسر سلسلة النتائج المتذبذبة وتحسين وضعه في جدول الترتيب، رغم الفارق الكبير في المستوى الفني بين الفريقين هذا الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية. ويمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قناة beIN sports HD 2، التي ستقوم بنقل أحداث اللقاء مباشرة، مع تحليلات واستوديوهات قبل وبعد المباراة لتغطية جميع تفاصيل الحدث



