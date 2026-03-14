ريال مدريد يواجه إلتشي وعينه على تقليص الفارق مع برشلونة

يستضيف ريال مدريد نظيره إلتشي مساء اليوم السبت على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي لمواصلة مطاردة برشلونة على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة لأصحاب الأرض، الذين يدركون أن أي تعثر قد يقلل من حظوظهم في سباق اللقب خلال المراحل الحاسمة من الموسم.

ويدخل الفريق المدريدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي النتيجة التي عززت فرصه في بلوغ الدور ربع النهائي ومنحت اللاعبين دفعة قوية قبل العودة إلى منافسات الدوري.

ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار جديد يمدد به سلسلة نتائجه الإيجابية، كما يتطلع لاستعادة هيبته على ملعبه في الليجا، بعدما تلقى خسارة مفاجئة في آخر ظهور له على أرضه أمام خيتافي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يخوض إلتشي المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، ويكافح من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط، ما يجعل المواجهة تحديًا صعبًا للفريق الباحث عن أي نقاط ثمينة في صراع البقاء.

وتزداد صعوبة مهمة إلتشي خارج ملعبه، إذ لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات خاضها بعيدًا عن أرضه في الدوري، بعدما تلقى خمس هزائم وتعادل مرة واحدة، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي ينتظره أمام ريال مدريد.