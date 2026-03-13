لامين يامال يتعافى ويشارك في تدريبات برشلونة.. تفاصيل

شارك النجم الإسباني لامين يامال ، في تدريبات نادي برشلونة ، التى أقيمت اليوم الجمعة ، وذلك بعد تعافيه من نزلة البرد التى منعته من المشاركة في تدريبات الفريق أمس.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية ، شارك يامال في تدريبات برشلونة التى أقيمت اليوم الجمعة ، استعدادا لمواجهة فريق إشبيلية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأكدت أن لامين يامال، أصبح جاهز لقيادة هجوم برشلونة أمام إشبيلية المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل.



نجح لامين يامال، نجم فريق برشلونة، في قيادة فريقه للفوز على أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني.

ووصل لامين يامال لهدفه الـ19 في الموسم الحالي مع فريق فريق برشلونة ليصبح أعلى معدل تهديفي للاعب على مدار مسيرته مع البارسا، وسجل 18 هدف في الموسم الماضي حسب مانشره الموقع الرسمي لبرشلونة.

ويتصدر لامين يامال قائمة هدافي برشلونة في الموسم الحالي برصيد 19 هدفا متفوقا على فيران توريس 16 هدفا وليفاندوفسكي 14 هدفا وفيرمين 11 هدفا.