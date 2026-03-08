ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيك بلباو

حقق برشلونة فوزًا ثمينًا خارج أرضه بعدما تغلب على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليغا بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، ليشتعل الصراع بين الفريقين على لقب البطولة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما يأتي فياريال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، وسط منافسة قوية بين عدة أندية على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ومع استمرار تقارب النقاط في القمة، تبقى كل مباراة مؤثرة في تحديد بطل الليغا هذا الموسم، خاصة مع المنافسة المحتدمة بين برشلونة وريال مدريد حتى الجولات الأخيرة.

ترتيب الدوري الإسباني: