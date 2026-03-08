قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
اقتصاد

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

واصلت أسعار الدواجن، الارتفاع في المزارع والأسواق لليوم الثامن عشر.

وكانت قد شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا خلال الاسبوعين الماضيين  بالتزامن مع شهر رمضان 2026، بعد فترة من التراجع الملحوظ التي شهدتها السوق الشهر الماضي.

وتجاوز سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم الـ 100 جنيه مسجلا 101 جنيه، وعلى مستوى الأسواق، تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 110 و115 جنيها.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في المزارع والأسواق  ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 101  جنيه في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 110 و115 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 70 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 116 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 120 و125 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 19و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 115 و120 جنيها.

سعر البانيه: بين 250 و280 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 150 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 70  و80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 180 جنيهًا.

سعر البط: 160 ل 180 جنيهًا.

سعر الأرانب: 160 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن سعر الدواجن الان أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد الدواجن البيضاء الدواجن الأمهات الدواجن الساسو البيض أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

