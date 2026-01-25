قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

10 جنيهات دفعة واحدة.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدواجن بشكل مفاجئ بالمزارع والأسواق، بعد أن شهدت تراجعات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

 أسعار الدواجن، اليوم في المزارع نحو  75 جنيها، بعدما كانت قد وصلت إلى 65 جنيها.

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن ووصلت إلى مستوى 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 85 و90 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 75  جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75و80 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 95 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 99 و100 جنيه.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 13و14 جنيها.

الكتكوت "ساسو":8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 80 و85 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 200و210 جنيهات.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 ل 170 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن الساسو أسعار البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

طلب إحاطة في النواب لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

مطرقة محكمة

كيف تعامل القانون مع جرائم نشر المحتوى الخادش للحياء على منصات التواصل؟ اعرف التفاصيل

التحرش

حبس وغرامات.. عقوبات رادعة للتصدي لجرائم التحـ ـرش وفقا للقانون

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد