قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن .. تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

شهدت أسعار صرف الدولار في ختام  تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا محدودا مقابل الجنيه.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري (ADCB) 
47.42 جنيهًا للشراء و47.52 جنيهًا للبيع.

وفي كريدي أجريكول والبنك الكويتي الوطني (NBK)، سجل الدولار نحو 47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وتتقارب أسعار الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 20-1-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر صرف الدولار اليوم

وسجل الدولار في بنك تنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك نكست حوالي 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.45 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وفي كل من بنك الإسكندرية وHSBC والأهلي المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس، استقر الدولار عند 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع.

كما سجل الدولار في المصرف العربي الدولي وبنك البركة وبنك التنمية الصناعية نحو 47.44 جنيهًا للشراء و47.54 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

سجل الدولار  47.44 جنيهًا للشراء و47.54 جنيهًا للبيع،في كل من بنك البركة وبنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي وبنك التعمير والإسكان وميد بنك والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي.

الدولار سعر الدولار أسعار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاحد سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

مياه قنا

محافظ قنا يستجيب لاستغاثة أهالي الشيخية من انقطاع المياه

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا: تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وسوق طلخا ويوصى بإنشاء منفذ لبيع اللحوم المخفضة

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد