أربعة قتلى من فصيل عراقي مسلح في ضربة أمريكية شمالي العراق
ترامب يحذر إيران: سنرد بقوة أكبر 20 مرة حال وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
صدمة في صراع القمة.. كيف يمكن للأهلي العودة إلى سباق لقب الدوري؟
الكرة تتحدى التوتر في الشرق الأوسط.. هل تأثرت الدوريات فى الدول العربية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية
بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء
إيران .. الحرس الثوري يعلن تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرون تي بي
وصول المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس للمحكمة
بعد زيادة أسعار البنزين.. هذه تعريفة السرفيس والنقل العام الجديدة في القاهرة
مصادر : الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سيتطلب قوات برية كبيرة
قافلة زاد العزة 153.. الهلال الأحمر يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
على مدار الساعة.. وزير الخارجية يتابع أوضاع المصريين العالقين بدول المنطقة
أذربيجان ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية إلى إيران لدعم الشعب
فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. يسرا صائدة الجوائز وايقونة الجمال

يسرا
يسرا
أحمد إبراهيم

تحتفل الفنانة يسرا اليوم، بعيد ميلادها، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

يسرا

لا يمكننا حصر الإنجازات الفنية للأيقونة يسرا التي اختيرت واحدة من أفضل 100 امرأة عربية في العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوي النفوذ بشكل عام، ليست فقط فنانة حائزة على جوائز سينمائية عديدة ولكنها واحدة من النساء اللاتي استغللن نجاحهن كنقطة انطلاق ليصبحن صوتا للتغيير.

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

في عام 2019، اختيرت الفنانة المصرية من قبل إدارة أكاديمية الفنون والعلوم المسرحية، لتكون ضمن لجنة التحكيم في دورة الأوسكار الـ 92، بالإضافة إلى اختيار المخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في قائمة المنتجين.

وأعربت يسرا عن سعادتها بهذا الاختيار قائلة: "إنه لشرف كبير لي أن أكون ضمن لجنة تحكيم أكاديمية الأوسكار، وأعتقد أن الأكاديمية هي واحدة من أعرق وأهم أكاديميات الفنون فيالعالم، وكونى جزءًا منها يعنى الكثير بالنسبة لي".

يسرا السفيرة

على المستوى العملى، لم تكتف يسرا بلقب سفيرة للأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي، ولكنها بالفعل سافرت إلى الساحل الشمالي لتساهم في تنقيته من الألغام بنفسها ولم تكتف بإطلاق الشعارات مثل عدد من الفنانين، كما أنها لم تسع لحمل لقب سفيرة بل على العكس كانت دائمًا يتم ترشيحها لمثل هذه المناصب، ولكنها كانت تحرص على البحث عن الدور الذي ستقوم به تحت مسمى هذا اللقب، ورفضت الكثير من الألقاب لأنها لم تشعر أنها ستقوم بدور حقيقي يخدم الناس.

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

وقالت يسرا عن هذا المنصب: "شرف لي ومهمة تجعلني أضع الخير نصب عيناي في كل ما أقوم به من أعمال وليس فقط أثناء تكليفي بأحد المهام".

تكريمات وجوائز لـ يسرا

حصدت يسرا خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، ومن بينها تكريمها خلال مهرجان كان الفرنسي عام 1995 ومهرجان البندقية السينمائي المرموق، بالإضافة إلى معهد موند العربي ومهرجان بيروت السينمائي الدولي.

يسرا

كما انضمت إلى لجان تحكيم بعض المهرجانات السينمائية في بلدها الأم مصر، من بينها مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تولت الرئاسة الفخرية للمهرجان في عام 2017.

يسرا الفنانة يسرا أعمال يسرا أفلام يسرا عيد ميلاد يسرا

