ناهد السباعي تكشف كواليس دورها في مسلسل «إفراج» مع عمرو سعد

لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار منذ الحلقات الأولى من مسلسل إفراج، الذي يشارك في بطولته النجم عمرو سعد ضمن السباق الدرامي في رمضان 2026.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، تحدثت ناهد السباعي عن ردود الفعل الإيجابية التي حصدها العمل

ودورها في المسلسل.

وقالت إنها تفاجأت بحجم التفاعل مع الشخصية، موضحة أنها شعرت بالحماس منذ عرض الدور عليها، وأضافت أنها سعيدة للغاية بالمشاركة في العمل.

وأشارت إلى أنها ظهرت كضيفة شرف في المسلسل، لكنها شعرت وكأنها بطلة العمل، خاصة أن الأحداث تدور بشكل كبير حول شخصيتها وأبنائها وجريمة القتل التي تقع ضمن السياق الدرامي، مؤكدة سعادتها بنجاح المسلسل وتفاعل الجمهور معه.

كما أعربت عن حبها للعمل مع عمرو سعد، موضحة أن مسلسل «إفراج» يمثل التعاون الثاني بينهما، معربة كذلك عن سعادتها بالتعاون مع المخرج أحمد خالد موسى، الذي سبق أن عملت معه أكثر من مرة.

وأضافت أنها سعيدة أيضًا بالعمل مع المنتجين صادق الصباح وأنور الصباح، مؤكدة أن تعاونها معهما دائمًا ما يحقق نجاحًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بردود الفعل حول المسلسل، مشيرة إلى أنها صورت مشاهدها خلال ثلاثة أو أربعة أيام فقط، لكنها شعرت وكأنها شاركت في عمل كامل، كما كشفت أن الحلقة الثلاثين من «إفراج» ستحمل مفاجأة للجمهور.