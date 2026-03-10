بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

شاركت الفنانة بشرى ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بشرى الرمضانية

وظهرت بشرى، باطلالة ملفتة مرتدية قفطان باللون الأبيض فى الاسود ونسقت معه بنطلون جينز ازرق.

وتعد الفنانة بشرى، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.