الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فائد مصطفى: نحتاج موقفا عربيا موحدا ورؤية تحافظ على مصالح الأمة

السفير فائد مصطفى ومندوب الجمهورية اليمنية
السفير فائد مصطفى ومندوب الجمهورية اليمنية
الديب أبوعلي

التقى السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، أمس الاثنين، القائم بأعمال المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الجامعة السفير الدكتور علي موسى.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المندوبين الدائمين للدول العربية في إطار العمل العربي الجماعي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على القضايا العربية الرئيسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد السفير فائد مصطفى أهمية استمرار التنسيق الوثيق والعمل الجماعي مع سفراء ومندوبي الدول العربية، بما يسهم في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود العربية المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة في ظل الصراعات المتواصلة وتضارب المشاريع الإقليمية، الأمر الذي يتطلب صياغة موقف عربي موحد ورؤية مشتركة تحافظ على مصالح الأمة العربية وتصون أمنها واستقرارها، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار العربي المسئول بشأن هذه التطورات.

وقال إن المرحلة المقبلة تستدعي تقييماً واقعياً للتحديات القائمة، والعمل على تحويل الأزمات إلى فرص تعزز الموقف العربي وتخدم قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واتفق الجانبان على أهمية البناء على نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لـ جامعة الدول العربية، ومواصلة الحوار العربي من أجل بلورة مبادرات ورؤى جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد السفير الدكتور علي موسى أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات العمل العربي المشترك، وتحتل مكانة مركزية في اهتمامات المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، باعتبارها القضية الأساسية التي أُنشئت من أجلها الجامعة، وإحدى الثوابت الراسخة في منظومة العمل العربي الجماعي.

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محطه وقود
موقف
محافظ الشرقية
