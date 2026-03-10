بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوقف التصعيد، مؤكّدًا أن هذه الجهود بالتعاون مع دول أخرى لم تسفر حتى الآن عن إنهاء الحرب.

وأضاف أن مصر سبق وتنبأت بهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الصراع امتد إلى عدد من الدول العربية ودول أخرى، مؤكدًا أن هذه الاستهدافات مدانة من قبل مصر، وأن الدولة تقف متضامنة مع الدول العربية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتسع رقعة الصراع أكثر من ذلك، ما قد يخلق فوضى وتداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي العالمي والمحلي، لافتًا إلى أن قطاع النفط هو الأكثر تأثرًا بهذه التطورات.