الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة

أكد مكتب أبو ظبي الإعلامي أن الجهات المختصة تتعامل مع حريق في منشأة بمجمع الرويس الصناعي ناجم عن استهداف بمسيرة.

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية ان الدفاعات الجوية الإماراتية تصدت لتهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران .

وأشارت الوزارة الإماراتية في بيان لها إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بوقوع حادث بحري على بُعد 66 كيلومترًا من سواحل أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوكالة أن إحدى السفن أبلغت عن سماع دوي ضوضاء قوية ووقوع "انفجار" بالقرب من ناقلة نفط في المنطقة، دون أن تتضح على الفور طبيعة الحادث أو حجم الأضرار المحتملة.

ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو أضرار، فيما تتابع الجهات المعنية تفاصيل الحادث.