عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأم الخارجية السعودية تدين استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي: "تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية".

‏وأضاف: "اعتراض وتدمير مسيرتين شرق محافظة الخرج".

وكانت السعودية أبلغت طهران أنها تفضل تسوية النزاع الإيراني الأمريكي بالطرق الدبلوماسية، لكنها سترد عسكريا إذا تكررت الهجمات الإيرانية على أراضيها أو منشآت الطاقة، وفق تقارير إعلامية.



