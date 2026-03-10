قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
رياضة

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة انبي

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام إنبي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك اليوم تدريبه الختامي قبل اللقاء المنتظر في ختام المرحلة الاولى من بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المباراة المهمة، خاصة في ظل رغبة الزمالك في مواصلة المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

موعد مباراة الزمالك وإنبي 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، على ملعب استاد المقاولون العرب بمنطقة الجبل الأخضر.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في جدول المسابقة قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الموسم.

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، التي خصصت استوديو تحليليًا يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل انطلاقه وبعد نهايته

ويخوض الزمالك خلال الموسم الجاري 2025-2026 تحديات قوية على أكثر من جبهة، حيث ينافس الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما يضع الجهاز الفني أمام مهمة إدارة ضغط المباريات وتدوير اللاعبين للحفاظ على جاهزية الفريق.

نادي الزمالك الزمالك إنبي الدوري المصري معتمد جمال

