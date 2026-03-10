الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة انبي

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام إنبي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك اليوم تدريبه الختامي قبل اللقاء المنتظر في ختام المرحلة الاولى من بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المباراة المهمة، خاصة في ظل رغبة الزمالك في مواصلة المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، على ملعب استاد المقاولون العرب بمنطقة الجبل الأخضر.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في جدول المسابقة قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الموسم.

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، التي خصصت استوديو تحليليًا يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل انطلاقه وبعد نهايته

ويخوض الزمالك خلال الموسم الجاري 2025-2026 تحديات قوية على أكثر من جبهة، حيث ينافس الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما يضع الجهاز الفني أمام مهمة إدارة ضغط المباريات وتدوير اللاعبين للحفاظ على جاهزية الفريق.