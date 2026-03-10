الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11.. ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الحادي عشر على التوالي، ومنع المصلين من أداء الصلاة فيه، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الدائرة مع إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن استمرار إغلاق المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان يعد سابقة خطيرة، إذ تمنع للمرة الأولى منذ احتلال القدس عام 1967 صلاتا التراويح والاعتكاف داخل المسجد الأقصى.

من جهتها، حذرت محافظة القدس من تصاعد خطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تسمى منظمات "الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق.