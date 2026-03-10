موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري.. والقنوات الناقلة

يواصل فريق نادي الزمالك تدريباته المكثفة اليوم الاثنين تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، وذلك استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام إنبي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المباراة المهمة، خاصة في ظل رغبة الزمالك في مواصلة المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد المقاولون العرب بمنطقة الجبل الأخضر.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في جدول المسابقة قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الموسم.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، التي خصصت استوديو تحليليًا يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل انطلاقه وبعد نهايته.

الزمالك بين تحديات الدوري والكونفدرالية

ويخوض الزمالك خلال الموسم الجاري 2025-2026 تحديات قوية على أكثر من جبهة، حيث ينافس الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما يضع الجهاز الفني أمام مهمة إدارة ضغط المباريات وتدوير اللاعبين للحفاظ على جاهزية الفريق.

قرعة المرحلة النهائية للدوري

في سياق متصل، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد إجراء قرعة المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث تقرر إقامة مراسم سحب القرعة مساء الخميس المقبل الموافق 12 مارس، داخل أحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعد إسدال الستار رسميًا على منافسات المرحلة الأولى من البطولة يوم الأربعاء 11 مارس، والتي تختتم بإقامة المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة.

نظام جديد للمرحلة الثانية من الدوري

وستشهد المرحلة الثانية من الدوري تطبيق نظام جديد يعتمد على تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى الفرق السبعة الأوائل في جدول الترتيب للتنافس على لقب الدوري.

أما المجموعة الثانية فستضم 14 فريقًا يتنافسون من أجل البقاء في المسابقة وتجنب الهبوط إلى دوري المحترفين.

الفرق المتأهلة للمنافسة على اللقب

وضمنت عدة أندية بالفعل مقاعدها ضمن مجموعة المنافسة على لقب الدوري، من بينها الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا، في انتظار استكمال باقي المقاعد خلال الجولات المتبقية من المرحلة الأولى.

في المقابل، تضم قائمة الفرق التي تسعى للهروب من شبح الهبوط عددًا من الأندية، أبرزها الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وفاركو إلى جانب نادي كهرباء الإسماعيلية.

سيناريو الهبوط والصعود

كما تقرر في نهاية الموسم الحالي هبوط آخر أربعة فرق في جدول الترتيب إلى دوري المحترفين، مقابل صعود ثلاثة أندية فقط في الموسم المقبل، ليصل إجمالي عدد فرق الدوري المصري الممتاز حينها إلى 20 فريقًا، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المسابقة وزيادة قوة المنافسة بين الأندية.