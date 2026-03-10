قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري.. والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يواصل فريق نادي الزمالك تدريباته المكثفة اليوم الاثنين تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، وذلك استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام إنبي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المباراة المهمة، خاصة في ظل رغبة الزمالك في مواصلة المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد المقاولون العرب بمنطقة الجبل الأخضر.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في جدول المسابقة قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الموسم.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، التي خصصت استوديو تحليليًا يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل انطلاقه وبعد نهايته.

الزمالك بين تحديات الدوري والكونفدرالية

ويخوض الزمالك خلال الموسم الجاري 2025-2026 تحديات قوية على أكثر من جبهة، حيث ينافس الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما يضع الجهاز الفني أمام مهمة إدارة ضغط المباريات وتدوير اللاعبين للحفاظ على جاهزية الفريق.

قرعة المرحلة النهائية للدوري

في سياق متصل، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد إجراء قرعة المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث تقرر إقامة مراسم سحب القرعة مساء الخميس المقبل الموافق 12 مارس، داخل أحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعد إسدال الستار رسميًا على منافسات المرحلة الأولى من البطولة يوم الأربعاء 11 مارس، والتي تختتم بإقامة المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة.

نظام جديد للمرحلة الثانية من الدوري

وستشهد المرحلة الثانية من الدوري تطبيق نظام جديد يعتمد على تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى الفرق السبعة الأوائل في جدول الترتيب للتنافس على لقب الدوري.

أما المجموعة الثانية فستضم 14 فريقًا يتنافسون من أجل البقاء في المسابقة وتجنب الهبوط إلى دوري المحترفين.

الفرق المتأهلة للمنافسة على اللقب

وضمنت عدة أندية بالفعل مقاعدها ضمن مجموعة المنافسة على لقب الدوري، من بينها الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا، في انتظار استكمال باقي المقاعد خلال الجولات المتبقية من المرحلة الأولى.

في المقابل، تضم قائمة الفرق التي تسعى للهروب من شبح الهبوط عددًا من الأندية، أبرزها الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وفاركو إلى جانب نادي كهرباء الإسماعيلية.

سيناريو الهبوط والصعود

كما تقرر في نهاية الموسم الحالي هبوط آخر أربعة فرق في جدول الترتيب إلى دوري المحترفين، مقابل صعود ثلاثة أندية فقط في الموسم المقبل، ليصل إجمالي عدد فرق الدوري المصري الممتاز حينها إلى 20 فريقًا، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المسابقة وزيادة قوة المنافسة بين الأندية.

الزمالك إنبي الزمالك وإنبي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

اجتماع اللجنة العليا للمواقف بالأقصر لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود وتعريفة السرفيس

اجتماع عاجل بالأقصر لمتابعة التسعيرة الجديدة للسرفيس بعد رفع أسعار البنزين والسولار

محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة والسرفيس والتاكسى والنقل العام عقب تحريك أسعار الوقود

محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة والسرفيس والتاكسى والنقل العام عقب تحريك أسعار الوقود

متابعة حالة المواقف

رئيس مركز سمالوط يتفقد المواقف ويضع ملصقات التعريفة على سيارات الأجرة.. صور

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد