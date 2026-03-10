ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقتربًا من مستوى 53 جنيهًا.

وجاء سعر الدولار اليوم عند 52.72 جنيهًا للشراء و52.86 جنيهًا للبيع حسب بيانات البنك المركزي المصري، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم عند 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 52.74 جنيه للشراء، مقابل 52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار في مصر نحو 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 52.7 لكل دولار للشراء، مقابل 52.8 جنيه لكل دولار للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.76 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.





