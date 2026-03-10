الذهب يحافظ على مكاسبه في مصر مع صعود الأسعار عالميًا

حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها قرب مستوياتها المرتفعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس نسبيًا، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة عالميًا في ظل التوترات الجيوسياسية.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 7,475 جنيهًا للبيع و7,425 جنيهًا للشراء، مدعومًا بارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 8545 جنيهًا للبيع و8485 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 7,475 جنيهًا للبيع و7,425 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 6,405 جنيهات للبيع و6,365 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4,985 جنيهًا للبيع 4,950 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 59,800 جنيه للبيع و59,400 جنيه للشراء.

الأونصة بالجنيه: 265,715 جنيهًا للبيع و263,935 جنيهًا للشراء.



قفزة بأسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الثلاثاء 10 مارس 2026، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الطاقة، بعد إشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية انتهاء الحرب في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% لتصل إلى 5187.3 دولار للأونصة، فيما ارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% مسجلًا 5173.45 دولار للأونصة، كما ارتفع السعر الفوري لمعدن الفضة بنسبة 2.2% ليبلغ 88.90 دولار للأونصة، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

تراجع الدولار يدعم مكاسب الذهب

جاءت مكاسب الذهب مدعومة بتراجع الدولار وانحسار المخاوف من تسارع التضخم المرتبط بتداعيات الحرب، وهو ما قلص توقعات اتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، الأمر الذي يدعم جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا لا يدر عائدًا.