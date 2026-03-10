قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يحافظ على مكاسبه في مصر مع صعود الأسعار عالميًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها قرب مستوياتها المرتفعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس نسبيًا، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة عالميًا في ظل التوترات الجيوسياسية.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 7,475 جنيهًا للبيع و7,425 جنيهًا للشراء، مدعومًا بارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

عيار 24: 8545 جنيهًا للبيع و8485 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 7,475 جنيهًا للبيع و7,425 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 6,405 جنيهات للبيع و6,365 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4,985 جنيهًا للبيع 4,950 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 59,800 جنيه للبيع و59,400 جنيه للشراء.

الأونصة بالجنيه: 265,715 جنيهًا للبيع و263,935 جنيهًا للشراء.


قفزة بأسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الثلاثاء 10 مارس 2026، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الطاقة، بعد إشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية انتهاء الحرب في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% لتصل إلى 5187.3 دولار للأونصة، فيما ارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% مسجلًا 5173.45 دولار للأونصة، كما ارتفع السعر الفوري لمعدن الفضة بنسبة 2.2% ليبلغ 88.90 دولار للأونصة، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

تراجع الدولار يدعم مكاسب الذهب

جاءت مكاسب الذهب مدعومة بتراجع الدولار وانحسار المخاوف من تسارع التضخم المرتبط بتداعيات الحرب، وهو ما قلص توقعات اتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، الأمر الذي يدعم جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا لا يدر عائدًا.

أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تعزز آفاق محصول الكاكاو في كوت ديفوار حتى أغسطس

أمطار غزيرة تعزز آفاق محصول الكاكاو في كوت ديفوار حتى أغسطس

الأسهم الكورية الجنوبية

الأسهم الكورية الجنوبية تنتعش وسط تراجع المخاوف بشأن الحرب على إيران

مضيق هرمز

إيران: مضيق هرمز مورد استراتيجي لنا ومن الطبيعي الاستفادة منه خلال الحرب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد