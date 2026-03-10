قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10-3-2026 في مصر

محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية ومحال الصاغة. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تغيرات الأسعار العالمية، ما ينعكس على حركة البيع والشراء داخل السوق المصرية.

وسجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم، حيث يحرص الكثير من المواطنين على متابعة الأسعار بشكل يومي سواء بغرض الشراء أو الاستثمار أو الادخار.

أسعار الذهب اليوم في مصر  

عيار 24:

سعر البيع: 8,545 جنيه

سعر الشراء: 8,485 جنيه

سعر عيار 21:

سعر البيع: 7,475 جنيه

سعر الشراء: 7,425 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 6,405 جنيه

سعر الشراء: 6,365 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 4,985 جنيه

سعر الشراء: 4,950 جنيه

سعر الجنيه الذهب:

سعر البيع: 59,800 جنيه

سعر الشراء: 59,400 جنيه

الأونصة بالجنيه:

سعر البيع: 265,715 جنيه

سعر الشراء: 263,935 جنيه

الأونصة بالدولار:

5,136.11 دولار

بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية نحو 8,545 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 8,485 جنيه، ويعد هذا العيار الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة في السوق.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في مصر، فقد سجل نحو 7,475 جنيه للبيع و7,425 جنيه للشراء داخل محال الصاغة.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 6,405 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 6,365 جنيه، ويكثر استخدامه في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما وصل سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 4,985 جنيه للبيع و4,950 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 59,800 جنيه للبيع و59,400 جنيه للشراء.

وبلغت سعر الأونصة بالجنيه نحو 265,715 جنيه للبيع و263,935 جنيه للشراء، في حين سجلت الأونصة عالميًا بالدولار نحو 5,136.11 دولار.

