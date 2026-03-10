تعمل بالذكاء الاصطناعي.. طرح فولفو EX60 موديل 2027

تعد سيارة فولفو EX60 موديل 2027 بمثابة خطوة طموحة من الصانع السويدي لإعادة تعريف مفهوم الفخامة الهادئة والاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي.

تهدف فولفو من خلال هذا الطراز الكهربائي بالكامل إلى تقديم تجربة قيادة استثنائية تتفوق بها على مجموعتها الحالية من السيارات الكهربائية، إليك كافة المواصفات والمميزات التي تم الكشف عنها حول هذه السيارة:

مواصفات فولفو EX60 الجديدة

تطمح فولفو أن تكون EX60 هي الورقة الرابحة في فئة الـ SUV الكهربائية.

ومن الناحية التقنية، ستتفوق السيارة على تشكيلة فولفو الحالية في جانبين أساسيين وهما المدى الذي تقطعه الشحنة الواحدة وسرعة الشحن.

ورغم عدم الإفصاح عن الأرقام الدقيقة حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى قفزة نوعية في كفاءة البطاريات مقارنة بالموديلات السابقة.

الهدوء والفخامة التصميمية

تتميز السيارة بهدوء استثنائي يوصف بأنه "هدوء المكتبات"، حيث تظل المقصورة معزولة تمامًا عن الضوضاء الخارجية حتى عند انطلاق السيارة بسرعة تفوق الـ 100 ميل في الساعة.

يعيد هذا العزل الفائق تعريف مصطلح "الفخامة الهادئة"، مما يجعل الرحلة داخلها تجربة مريحة ومنعزلة عن ضجيج الطريق.

التقنيات والذكاء الاصطناعي

تأتي EX60 محملة بتقنيات متطورة قد تبدو مذهلة للبعض أو حتى مفرطة لمن يفضلون القيادة التقليدية. تشتمل التجهيزات التكنولوجية على الآتي:

مساعد Google Gemini الذكي: تم دمج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل بشكل كامل داخل النظام الترفيهي والمعلوماتي للسيارة.

التفاعل الصوتي والذكاء الاصطناعي: يتيح النظام للسائق التفاعل مع السيارة والتحكم في العديد من الوظائف عبر أوامر صوتية ذكية ومعالجة متطورة للبيانات.

تجربة رقمية شاملة: تركز السيارة على تقديم حلول تقنية تسهل من عملية القيادة وتوفر معلومات لحظية دقيقة، وإن كانت قد تقلل من الشعور المادي (Tactile) بتجربة القيادة التقليدية.

تمثل السيارة رؤية فولفو للمستقبل الذي تقوده الكهرباء والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركة لأن تكون EX60 بمثابة "مغير لقواعد اللعبة" في سوق سيارات الـ SUV الكهربائية المزدحم بالمنافسين.