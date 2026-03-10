روسيا : موقفنا من أوكرانيا ثابت بينما تراقب الأطراف الأخرى الوضع

قال سفير روسيا المتجول، روديون ميروشنيك، إن بلاده لم تغير موقفها في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية، في حين تتريث الأطراف الأخرى وتراقب الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف الدبلوماسي، في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية: "لم تغير روسيا نهجها، وتواصل موسكو المضي قدما وفقا لتصريحاتها، أما بقية الأطراف، فقد توقفت مؤقتا وتحاول الاكتفاء بالقول: نعم، نحن مستعدون دائما للتفاوض، ولكن كالعادة، لا نحبذ أيا من المقترحات".

وقال: " أعتقد الآن أن الدول المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في المفاوضات قد اتخذت موقف الترقب والانتظار، والجميع يراقب عن كثب ما يحدث في الشرق الأوسط".