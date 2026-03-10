قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أذربيجان ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية إلى إيران لدعم الشعب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أرسلت أذربيجان قافلة من المساعدات الإنسانية إلى إيران بهدف دعم الشعب الإيراني في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وذلك وفق توجيهات مباشرة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وجاءت هذه الخطوة بعد اتصال هاتفي جرى في 8 مارس 2026 بين علييف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث اتفق الجانبان على تقديم دعم إنساني لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في إيران. 

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه المساعدات أُرسلت “لتلبية الاحتياجات الحالية للشعب الإيراني الصديق والجار”، في إشارة إلى البعد الإنساني للعلاقات بين البلدين رغم التوترات السياسية التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة. 

تفاصيل المساعدات الإنسانية


تتكون شحنة المساعدات التي أرسلتها باكو من نحو 30 طناً من المواد الغذائية والإمدادات الطبية الأساسية، وتم نقلها عبر شاحنات تابعة لوزارة الطوارئ الأذربيجانية باتجاه الأراضي الإيرانية. 

وشملت الشحنة عدداً من المواد الأساسية، أبرزها:

  • 10 أطنان من الدقيق
  • 6 أطنان من الأرز
  • 2.4 طن من السكر
  • أكثر من 4 أطنان من مياه الشرب
  • نحو 600 كيلوغرام من الشاي
  • قرابة طنين من الأدوية والمستلزمات الطبية  

وأكد مسؤولون في وكالة الاحتياطيات الحكومية في أذربيجان أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم الاحتياجات الأساسية للسكان، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها إيران حالياً. كما رافق القافلة مسؤولون حكوميون أذربيجانيون إلى مدينة أستارا الحدودية لضمان وصول المساعدات إلى وجهتها. 

خلفية سياسية وإنسانية

يأتي إرسال هذه المساعدات في وقت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وتشير بعض التقارير إلى أن أجزاء من إيران تعرضت لضربات عسكرية خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى تزايد الحاجة إلى المواد الغذائية والإمدادات الطبية في بعض المناطق. 
 

كما أن الخطوة الأذربيجانية تحمل دلالات سياسية وإنسانية في الوقت نفسه، إذ تسعى باكو إلى الحفاظ على قنوات التواصل مع طهران رغم التوترات التي شهدتها العلاقات بين البلدين مؤخراً، بما في ذلك الاتهامات التي وجهتها أذربيجان لإيران بإطلاق طائرات مسيّرة عبر الحدود في إقليم ناخيتشيفان، وهو ما نفته طهران. 

رسالة تضامن إقليمي

ويقول مراقبون إن إرسال المساعدات يعكس رغبة أذربيجان في إظهار التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني، خاصة أن البلدين يتقاسمان حدوداً طويلة وعلاقات اقتصادية وثقافية ممتدة. كما يؤكد هذا التحرك أن المساعدات الإنسانية قد تلعب دوراً في تخفيف حدة التوترات السياسية، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وبحسب المسؤولين الأذربيجانيين، فإن القافلة الإنسانية قد غادرت بالفعل باتجاه إيران، ومن المتوقع أن تصل إلى وجهتها خلال وقت قصير لتوزيع المساعدات على المحتاجين، في خطوة تعكس استمرار التعاون الإنساني بين البلدين رغم تعقيدات المشهد الإقليمي. 

