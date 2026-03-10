ليفربول يتسلح بتألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، ضيفًا على نظيره جالاتا سراي التركي في الثامنة إلا الربع مساء اليوم "الثلاثاء"، على ملعب "رامس بارك" بمدينة إسطنبول، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويامل فريق ليفربول في استمرار تألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي في دوري الأبطال لإعادة الهيبة من جديد بعد الخسارة أمام الفريق التركي بنتيجة 1-0 في مرحلة الدوري من الشامبيونز ليج.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره جالاتا سراي مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتقام المباراة على ملعب رامس بارك، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب الحاسمة.

ويتسلح فريق ليفربول بتألق محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة بعد تسجيله هدفين في أخر مباراتين أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

وتمكن الفريق التركي من حجز مقعده في هذا الدور عقب مواجهة قوية أمام يوفنتوس، حسمها لصالحه بنتيجة إجمالية بلغت 7-5 في مجموع المباراتين ضمن الملحق الإقصائي.

وتأهل ليفربول إلى الدور ذاته بعد أداء قوي خلال مرحلة الدوري، إذ احتل المركز الثالث عقب تحقيقه ستة انتصارات في ثماني مباريات، ليضمن الظهور في دور الـ16 للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.