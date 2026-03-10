قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التابعة لحزب الله .. جيش الاحتلال يقصف ممتلكات جمعية القرض الحسن
ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم
جيش الاحتلال يستهدف المختبرات النووية في طهران
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره جالطة سراي مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتقام المباراة على ملعب رامس بارك، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب الحاسمة.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين

من المقرر أن تتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري، والتي ستقام على ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول.

وتحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الأعرق على مستوى الأندية.

ذكريات المواجهة السابقة هذا الموسم

سبق أن التقى الفريقان هذا الموسم خلال مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة أقيمت أيضًا على ملعب جالطة سراي في تركيا.

وتمكن الفريق التركي من تحقيق الفوز بهدف دون رد، سجله النجم النيجيري فيكتور أوسيمين من ركلة جزاء، في مباراة شهدت منافسة قوية بين الطرفين.

غياب أليسون عن قائمة ليفربول

يدخل ليفربول المباراة وهو يفتقد خدمات حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، الذي يغيب بسبب معاناته من انزعاج عضلي، حيث لم يتواجد ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى تركيا لخوض المواجهة المرتقبة.

ويعد غياب أليسون ضربة للفريق الإنجليزي، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلة ليفربول خلال السنوات الأخيرة.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام جالطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل التالي في مواجهة جالطة سراي:
    •    حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي
    •    خط الدفاع: جيريمي فريمبونج – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز
    •    خط الوسط: ريان جرافنبيرخ – أليكسيس ماك أليستر
    •    خط الوسط الهجومي: محمد صلاح – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز
    •    خط الهجوم: هوجو إيكتيكي

ويأمل ليفربول في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسهل مهمته قبل لقاء الإياب في أنفيلد، بينما يسعى جالطة سراي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضلية مبكرة في صراع التأهل

