الدنيا بقيت صعبة.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على هزيمة الأهلي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي اداء نادي الأهلي في مباراته الأخير أمام طلائع في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي إكس :"هزيمة بتصعب الأمور داخل النادي الأهلي وغضب الجماهير في محله".



تتصاعد حالة الجدل داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب وذلك عقب الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق أمام طلائع الجيش 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط فقط بل فتحت بابًا واسعًا من الغضب داخل النادي في ظل تراجع الأداء الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة ما جعل مصير المدرب الدنماركي محل نقاش جدي داخل إدارة الكرة.