قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التابعة لحزب الله .. جيش الاحتلال يقصف ممتلكات جمعية القرض الحسن
ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم
جيش الاحتلال يستهدف المختبرات النووية في طهران
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الجهاز الفنى على المحك .. سيناريوهات الأهلي مع الدنماركي توروب بعد الهزيمة من طلائع الجيش

توروب
توروب

تتصاعد حالة الجدل داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب وذلك عقب الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق أمام طلائع الجيش 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط فقط بل فتحت بابًا واسعًا من الغضب داخل النادي في ظل تراجع الأداء الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة ما جعل مصير المدرب الدنماركي محل نقاش جدي داخل إدارة الكرة.

أصوات تطالب برحيل توروب

كشفت مصادر داخل النادي أن هناك حالة من الاستياء المتزايد من الأداء الفني للفريق وهو ما دفع بعض الأصوات داخل إدارة الكرة إلى المطالبة ببحث إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي مع توروب لإنهاء مهمته مع الفريق.

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الفريق لم يظهر بالشكل المنتظر في العديد من المباريات هذا الموسم وأن الأداء يفتقد إلى الهوية الفنية الواضحة وهو ما أثار قلقًا متزايدًا داخل القلعة الحمراء.

لكن في المقابل تتعامل إدارة النادي بحذر مع هذا الملف خاصة في ظل ضغط المباريات والارتباطات القارية المهمة خلال الفترة المقبلة.

ضيق الوقت يؤجل القرار

ورغم تصاعد الانتقادات فإن إدارة الأهلي تدرس الموقف بعناية قبل اتخاذ أي قرار مصيري بشأن الجهاز الفني خصوصًا مع اقتراب مواجهة من العيار الثقيل أمام الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتخشى الإدارة من أن يؤدي تغيير الجهاز الفني في هذا التوقيت الحساس إلى مزيد من الارتباك داخل الفريق وهو ما قد يؤثر سلبًا على استعدادات الأهلي للمواجهة القارية المرتقبة.

غضب إداري وجماهيري

الهزيمة أمام طلائع الجيش أشعلت حالة من الغضب داخل النادي سواء على مستوى الإدارة أو الجماهير التي حضرت اللقاء.

وأبدت الجماهير استياءها من الأداء الذي قدمه الفريق معتبرة أن المستوى لا يليق باسم الأهلي وتاريخه في المنافسة على البطولات.

كما ظهر عدد من مسؤولي النادي في حالة غضب واضحة عقب نهاية المباراة في ظل شعور عام بأن الفريق لم يقدم الأداء المتوقع منه.

عقوبات مالية في انتظار اللاعبين

وفي محاولة لإعادة الانضباط داخل الفريق تتجه إدارة الأهلي إلى توقيع عقوبات مالية على عدد من اللاعبين بسبب تراجع الأداء خلال الفترة الماضية.

وتجري مشاورات بين مدير الكرة وليد صلاح الدين وعدد من مسؤولي النادي من بينهم سيد عبد الحفيظ بالإضافة إلى رئيس النادي محمود الخطيب لتحديد قيمة العقوبات وفقًا للائحة الفريق.

وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه رسالة واضحة للاعبين بضرورة استعادة التركيز والانضباط في المباريات المقبلة.

الأنظار تتجه إلى مواجهة الترجي

ورغم الأجواء المتوترة داخل النادي فإن تركيز الفريق سيتحول سريعًا إلى المواجهة القارية المرتقبة أمام الترجي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى تونس يوم الجمعة المقبل استعدادًا لخوض مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس.

وتأمل جماهير الأهلي أن ينجح الفريق في تجاوز آثار الخسارة المحلية سريعًا واستعادة توازنه قبل هذه المواجهة المهمة التي قد تحدد ملامح موسمه القاري.

الأهلي النادي الأهلي ييس توروب طلائع الجيش الدوري الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

جولة وزير النقل

محافظ القاهرة يشكر وزير النقل بعد تأمين سكان عقار الملك الصالح المتضرر

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول المسئولية المجتمعية للأفراد

الوفد المصرى برئاسة المستشارة أمل عمار

أمل عمار: الإرادة السياسية والتشريعات الداعمة عززت حضور المرأة المصرية في القضاء

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد