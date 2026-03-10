قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن

وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن
أ ش أ

 أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم / الثلاثاء /، أن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية طالما اقتضت الضرورة، واستبعد إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا جدا".

وأوضح عراقجي لقناة "بي بي إس" الأمريكية أن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية، وأن المحادثات مع الولايات المتحدة لم تعد مطروحة على جدول الأعمال.

وقال :" تفاوضنا معهم في يونيو الماضي، وهاجمونا في منتصف المفاوضات، ومرة ​​أخرى هذا العام، حاولوا إقناعنا بأن هذه المرة مختلفة، وعدونا بأنهم لا ينوون مهاجمتنا، وأنهم يريدون حل المسألة النووية الإيرانية سلميا والتوصل إلى حل تفاوضي".

وأضاف :" قبلنا في النهاية، ولكن، مرة أخرى، بعد ثلاث جولات من المفاوضات، وبعد أن صرح الفريق الأمريكي نفسه بأننا أحرزنا تقدما كبيرا، قرروا مهاجمتنا، لذلك لا أعتقد أن الحوار مع الأمريكيين سيكون مطروحا على جدول أعمالنا بعد الآن".

وعن أزمة النفط، قال :" لقد تباطأ إنتاج النفط ونقله أو توقفه ليس بسببنا، بل بسبب الهجمات والاعتداءات التي شنها الإسرائيليون والأمريكيون ضدنا، لقد جعلوا المنطقة بأكملها غير آمنة، ولهذا السبب تخشى ناقلات النفط والسفن المرور عبر مضيق هرمز".

وأشار بقوله :" لم نغلق هذا المضيق، لم نمنعهم من الملاحة فيه، لكن هذه هي نتيجة العدوان الإسرائيلي والأمريكي، الذي جعل المنطقة بأكملها غير آمنة وغير مستقرة، والعواقب وخيمة ليس علينا فحسب، بل على المنطقة بأسرها، والآن على المجتمع الدولي أيضا".

وشدد بقوله :" نواجه عدوانا غير قانوني على الإطلاق، وما نقوم به هو دفاع عن النفس، وحق مشروع وقانوني، لقد حذرنا بالفعل جميع دول المنطقة من أنه في حال هاجمتنا الولايات المتحدة، وبما أننا لا نستطيع الوصول إلى الأراضي الأمريكية، فسيتعين علينا مهاجمة قواعدها ومنشآتها وأصولها في المنطقة، وبالتالي، ستمتد الحرب لتشمل المنطقة بأكملها، هذه هي عواقب العدوان الأمريكي علينا".

ومن جانبه، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم، عن قلقه إزاء تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل الرامية إلى السيطرة على احتياطيات النفط الإيرانية، واصفا هذه القضية بأنها تهديد خطير لتوازن الطاقة العالمي وسيادة إيران.

وفي منشور على حسابه على منصة "إكس" سلط بقائي الضوء على التداعيات الباعثة على القلق للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والذي وصفه بأنه جزء من استراتيجية أوسع للهيمنة على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي إشارة إلى مقال نشرته شبكة فوكس نيوز ، قال بقائي: "يؤكد هذا المقال، الذي أيدته المتحدثة باسم البيت الأبيض (كارولين ليفيت)، صراحة أن الهدف الرئيسي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران هو السيطرة على احتياطيات النفط الإيرانية، والتي تمثل "الحلقة الأخيرة" في استراتيجية أوسع للهيمنة على إمدادات الطاقة العالمية".

وأضاف: "يزعمون أنه في أعقاب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع النفط الفنزويلي واستمرار نفوذها على إنتاج الخليج، فإن ضمان النفط الإيراني سيقيد بشدة وصول الصين إلى الطاقة بأسعار معقولة، وبالتالي سيحد من صعودها التكنولوجي والاقتصادي".

وأضاف: "كما أكدنا سابقا، فإن إيران لا تدافع عن نفسها فحسب ضد هذه الحرب العدوانية الوحشية، بل تدافع عن مبادئ السيادة وحق تقرير المصير ومستقبل منطقتنا، والمصالح الأوسع للمجتمع الدولي".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة الهجمات الصاروخية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب مع إيران

