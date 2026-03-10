قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء أن  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (275.2) نقطة لشهر فبراير 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (2.7%) عن شهر يناير 2026.
 

ووفقا لما أعلنه الجهاز ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (9.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.8%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (2.9%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.1%) .. هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-0.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%) .
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (11.5%) لشهر فبراير 2026 مقابل (12.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2026 مقارنة بشهـر يناير 2026):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (9.0%)،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (3.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.0%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة  (-0.2%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (2.9%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%) .
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.2%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (6.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (12.2%) .
سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)،  مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%) .
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.2%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.1%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر فبراير 2026 مقارنة بشهر فبراير 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي : ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (8.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (7.5%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.2%) .
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (14.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (14.8%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (13.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (12.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (17.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (9.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (13.3%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (24.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (17.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (11.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (18.8%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً  قدره (9.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (11.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (5.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (8.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (9.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.9%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (18.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (19.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.6%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (7.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (19.9%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (6.6%) .
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (14.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (18.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (13.9%).
سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (9.7%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (19.0%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (26.7%) .

